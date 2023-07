Performance Messe & Carshow geht in die vierte Runde

Am Sonnabend, den 9. September 2023 findet bereits die vierte Auflage der Performance Messe & Car Show von JMS Fahrzeugteile statt. Ursprünglicher Grund für die Einführung dieser Veranstaltung war 2020 bekanntlich das Corona-Virus. In den ersten beiden Jahren fand sie ausschließlich als Livestream über YouTube statt. Das Event sei seitdem stetig gewachsen. 2022 wurden erstmals Besucher eingeladen und damit sei der Schritt zur Messe und einem Tuningtreffen vor Ort erfolgt. Dies soll auch bei der kommenden Auflage der Fall sein. Allein in der großen Schmiedehalle der Motorworld Metzingen bauen laut Veranstalter 30 Hersteller ihre Stände auf. Das Außengelände werde neben den privaten Showcars weitere Ausstellerstände bereithalten. Die Videos der Livestreams bleiben über den Veranstaltungstag hinaus auf YouTube online, verspricht JMS Fahrzeugteile.