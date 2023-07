Motorrad-Podcast zu 125er- bzw. Einsteigerreifen

Dieses Frühjahr hat die Zeitschrift Motorrad einen Test von Reifen für Einsteigermaschinen bzw. Fahrzeuge der Leichtkraftradklasse mit Hubraum bis 125 Kubikzentimeter veröffentlicht. Jetzt ist dazu auch ein Podcast aus der „125er-Champs“ genannten und mit dem neuesten Teil nunmehr bereits sieben Episoden umfassenden Reihe erschienen. In der aktuellen und knapp 25 Minuten langen Folge kommt bei dem Rückblick auf den 125er-Reifentest auch Karsten Schwers, Leiter der Testabteilung bei Motorrad, zu Wort. Insofern erfahren Zuhörer bei alldem so einiges dazu, wie das Magazin bei seinen Reifentests vorgeht, worin die Unterschiede zwischen Reifen für 125er-Maschinen und solchen für „richtige“ Motorräder bestehen sowie was es mit dem Thema Reifenfreigaben auf sich hat. Angereichert wird das Ganze mit der einen oder anderen Anekdote aus dem Testalltag. So erzählt Schwers mit Blick auf seine schon jahrelange Erfahrung mit Reifentests beispielsweise von irgendwann einmal beim Nasshandling stark in Mitleidenschaft gezogenen Maschinen – „fast Schrott, zumindest mal fahruntauglich“, so seine genauen Worte. Doch selbst wenn die damals bei ihnen montierten Probanden wohl „nicht so gut“ im Nassen funktioniert hätte, liege es „am Ende (…) trotzdem immer am Fahrer, nicht am Reifen“, sagt er rückblickend und rät insofern, sich doch besser jeweils von unten statt von oben an Limits heranzutasten.