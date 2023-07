Caravaning-Markt ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf hohem Niveau

Immer mehr Menschen verbringen Ihre Freizeit mit einem Caravan oder Reisemobil. Stockende Lieferketten, Fachkräftemangel und Engpässe in der Logistik belasten aber die Caravaning-Industrie in ganz Europa. In den ersten sechs Monaten wurden in Deutschland insgesamt 54.299 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen. Mit 12.799 Neuzulassungen liege die Caravansparte zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Reisemobil-Neuzulassungen t mit 41.500 Einheiten (+1,3 Prozent) das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten für das erste Halbjahr, heißt es beim Caravaning Industrie Verband.

