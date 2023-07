Kostenfreies Schrader-Webinar zu den häufigsten Fehlern bei der RDKS-Wartung

Am 25. Juli richtet Schrader ab 13 Uhr ein kostenfreies Webinar zu den fünf häufigsten Fehlern bei der Wartung von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) aus. David Forti, Technical Support Representative bei dem Anbieter solcher Systeme, und Sebastian Przewloka vom RDKS-Schulungsteam des Unternehmens werden dabei unter anderem erläutern, warum für entsprechende Servicearbeiten Dinge angefangen bei der Prüfung der RDKS-Warnleuchte im Fahrzeug bis hin zur regelmäßigen Aktualisierung der Software der in der Werkstatt eingesetzten RDKS-Diagnose- und -Programmiergeräte eine wichtige Rolle spielen. In dem rund 45-minütigen Webinar erfahren Teilnehmer laut Schrader demnach jedenfalls „alles, was für einen effizienten RDKS-Service notwendig ist“. Anmeldungen sind auf den Webseiten des Anbieters möglich unter www.schradertpms.com/de/event-die-5-haufigsten-fehler.