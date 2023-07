BKT verlängert Partnerschaft mit Euroleague Basketball und wird Titelsponsor

BKT hat die dreijährige Premiumpartnerschaft mit Euroleague Basketball verlängert und investiert jetzt als Titelsponsor in das Eurocup-Turnier. Der EuroCup BKT werde ein neues Format haben, das den Wettbewerb noch spannender machen soll, heißt es beim Reifenhersteller. Ebenso solle die Partnerschaft über das reine Sponsoring hinausgehen. Im vergangenen Jahr seien bereits Basketballplätze in Athen renoviert worden. Die Partner hätten ihren Beitrag dazu geleistet, „um sich mit Jugendlichen und lokalen Gemeinschaften zu verbinden, um einen Eindruck in der Gesellschaft zu hinterlassen“. Der Reifenhersteller habe sich auch bei den drei Auflagen des Turkish Airlines EuroLeague Final Four in Köln, Belgrad und Kaunas gezeigt und Fahrräder an soziale Organisationen in diesen Städten gespendet, „um auch gesunde Gewohnheiten und nachhaltige Mobilität“ zu fördern. „Wir freuen uns über den Wachstumskurs, den wir mit Euroleague Basketball beschreiten, und über die Anerkennung, die wir seitens der Fans dieses schönen Sports finden. Ihre Begeisterung hat uns dazu veranlasst, in den BKT EuroCup zu investieren“, kommentiert Lucia Salmaso, CEO von BKT Europe. – „Ein zentraler Bestandteil unserer Partnerschaft ist die Möglichkeit, an den Solidaritätsinitiativen teilzunehmen, die durch das CSR-Programm der EuroLeague Basketball unterstützt werden. Bereits in der Vergangenheit hat BKT Projekte unterstützt, die darauf ausgerichtet waren, die Lebensbedingungen zahlreicher Kinder und Jugendlicher zu verbessern, indem das Unternehmen an der Renovierung gemeinsamer Spielflächen mitwirkte. Wir sind bereit, solche Initiativen mit immer neuem Enthusiasmus zu unterstützen. Dies ist in der Tat eine der Botschaften, welche die Zusammenarbeit mit der Welt des Sports für uns mit sich bringt: Wir hinterlassen ein Zeichen in den Gemeinden.“