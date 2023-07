DTM-Rennen: Pirelli feiert Motorsportpremiere auf dem Norisring

Seit dieser Saison ist Pirelli nicht nur langjähriger exklusiver Reifenausrüster der weltweit relevanten Formel 1, sondern darüber hinaus nun auch Lieferant der in Deutschland überaus populären DTM, die ihrerseits seit Anfang des Jahres mit dem ADAC einen neuen Ausrichter hat. Dass es Pirelli dabei um mehr geht, als lediglich einen medialen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Berichterstattung über Marke und Produkt verorten lässt, wurde dieses Wochenende anlässlich des jüngsten DTM-Rennens auf dem Norisring – dem populären Stadtkurs in Nürnberg – einmal mehr von den Pirelli-Verantwortlichen betont. So unterstrich etwa Matteo Braga vor Ort im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG die Bedeutung des motorsportlichen Engagements in Sachen Straßenreifenentwicklung. Laut dem Manager Circuit Activities bei Pirelli erhalte man bei der DTM wie auch in anderen Serien „ein tausendfaches Feedback zu den Reifen“ und natürlich zu den darin zur Anwendung kommenden Technologien, ein Feedback, das so im konventionellen Straßeneinsatz von Reifen nicht zu erhalten sei. Diese Ansicht teilt auch Wolfgang Meier, Vorsitzender der Geschäftsführung von Pirelli Deutschland, der am Norisring seine Gäste persönlich empfing. Darüber hinaus schafften solche Rennveranstaltungen und die Begegnungen mit Kunden, die dabei möglich sind, aber auch eine wichtige Plattform für die Beziehungspflege; man spreche eben auch übers Geschäft und vertiefe dabei die Verbindungen zum Kunden, so Meier.