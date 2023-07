Erste Erweiterungsphase im JK-Tyre-Reifenwerk Banmore abgeschlossen

Hatte der indische Reifenhersteller JK Tyre & Industries Ltd. angekündigt, rund 9,3 Milliarden Rupien (knapp 105 Millionen Euro) in die Erweiterung der Produktionskapazitäten an radialen Pkw-Reifen in seinem Werk in Banmore/Madhya Pradesh investieren zu wollen, wird jetzt der Abschluss der ersten Phase des Projektes gemeldet. Nach Fließen von bisher rund 3,1 Milliarden indischen Rupien (35 Millionen Euro) soll der Ausstoß um 31 Prozent von zuvor jährlich 3,9 Millionen Einheiten auf jetzt 5,1 Millionen Pkw-Reifen pro Jahr zugelegt haben. Mittels weiterer 6,2 Milliarden Rupien (nicht ganz 70 Millionen Euro) soll die Fertigungskapazität bis April kommenden Jahres noch einmal um 31 Prozent zulegen, was dann annähernd 6,7 Millionen Pkw-Radialreifen pro Jahr entspräche.