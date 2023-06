Ascenso hat neue Baggerreifen im Programm

Die Marke Ascenso bietet ein wachsendes Programm an Baggerreifen. Laut dem Unternehmen zeichneten sich die Pneus durch eine schnittfeste Gummimischung und eine widerstandsfähige, komfortabel laufende Karkasse aus. Das Profil EXB380 für Zwillingsräder sei in vier Größen in 20 Zoll verfügbar und der Breitreifen EXB386 für 22,5-Zoll-Felgen in fünf Dimensionen.