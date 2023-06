Borbet will im Sauerland und in Sachsen investieren

Der Räderhersteller Borbet will laut Berichten der Westfalenpost im Sauerland bis zu 20 Millionen Euro in seine Standorte in Medebach und Hesborn investieren. In Hesborn soll demnach etwa das Glanz- und Fräszentrum neugestaltet sowie die Kapazitäten für die mechanische Bearbeitung erweitert werden. Zudem steht die Erweiterung der Kühltechnik sowie die Erweiterung des Prüffelds auf dem Planungszettel. In Medebach hingegen soll ein Glanzdrehzentrum aufgebaut werden. Die Röntgenanlagen werden erweitert und eine zweite Lackanlage soll angeschafft werden. Außerdem befinde sich das Unternehmen derzeit in Gesprächen mit den Kommunen, um die Abwärme aus der Produktion in ein Fernwärmenetz einspeisen zu können. Zudem ist laut verschiedenen Medienberichten auch eine Erweiterung des Werkes in Kodersdorf geplant. Es soll sich laut Wirtschaft in Sachsen um den Bereich mechanische Bearbeitung handeln. Dazu soll eine neue Halle gebaut werden. Die Gemeinde soll dem Vorhaben positiv gegenüber stehen.