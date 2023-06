Müller-Werkzeug stellt „universellen Magnethalter“ vor

Jeder kennt das Problem, wenn notwendiges Werkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör nie dort ist, wo es eigentlich gebraucht wird? Die neuen universellen Magnethalter von Müller-Werkzeug sollen „die perfekte Lösung“ dafür schaffen. Egal ob am Werkzeugwagen, der Hebebühne oder sogar dem Auto selbst – überall ließen sich die Magnethalter schnell befestigen, um zusätzliche Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Befestigung zu schaffen. Gleichzeitig sorgten die universellen Magnethalter „für ein professionelles Erscheinungsbild in der Werkstatt, zusätzliche Ordnung und dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit – ohne gefährliche Stolperfallen“, so Müller-Werkzeug. Die Magnethalter sind in unterschiedlichen Größen sowie Farben erhältlich.