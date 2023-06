30 Jahre Stahlgürtelmotorradreifen werden bei Metzeler mit Verlosung gefeiert

Noch bis zum 9. Juli ist die Teilnahme an einem Metzeler-Gewinnspiel möglich, bei dem drei Startplätze bei einem vom sogenannten Action-Team der Zeitschrift Motorrad ausgerichteten Perfektionstraining auf der Nürburgring-Nordschleife verlost werden. Anlass für die Aktion der zu Pirelli gehörenden Reifenmarke ist das 30-jährige Jubiläum der Stahlgürteltechnologie bei Motorradreifen. Denn zu seinem 100-Jährigen präsentierte Metzeler 1993 den „ME Z1“ und damit den nach Anbieteraussagen weltweit ersten Serienmotorradreifen mit Null-Grad-Stahlgürtel. Mit dem als technologischer Quantensprung beschriebenen Reifen gelang Helmut Dähne – damaliger Leiter der Metzler-Testabteilung – im selben Jahr bei einem Serienmaschinenrennen auf der Nordschleife des Nürburgrings mit 7:49.71 Minuten seine Rekordrunde „für die Ewigkeit“. Wobei Dähne als „King of the Ring“ bei dem zu gewinnenden Perfektionstraining samt Hotelübernachtungen/Catering vor Ort und einem Satz Metzeler-Reifen – nur das eigene Motorrad muss mitgebracht werden – als Instruktor mit dabei sein wird. Wer sein Glück versuchen will, dem bietet sich unter https://promo.metzeler.com/tyres/de-DE/METZELER-Nordschleifen-Experience-2023 die Teilnahmemöglichkeit an der Verlosung.