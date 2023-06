Tausende Reifen Opfer eines Lagerbrandes in Rothenburg

Am vergangenen Wochenende ereignete sich ein Brand in einem Autohaus in Rothenburg ob der Tauber. Das Feuer war in einer dortigen Reifenhalle ausgebrochen, die bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Aufgrund der immensen Rauchentwicklung wurden betroffene Anwohner angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Insgesamt sollen mehr als 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Polizei sowie des Katastrophenschutzes vor Ort gewesen sein. Die Ursache für das Feuer noch nicht geklärt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens – Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden – machte die Polizei zwar zunächst nicht. Doch in Medienberichten wie etwa dem von BR24 von „bis zu einer Million Euro“ die Rede bzw. von Tausenden Reifen, die Opfer der Flammen geworden sind. Gegenüber dem Sender Radio 8 hat ein Polizeipressesprecher von nach wie vor laufenden Ermittlungen sowie von einem Schaden wohl im hohen sechsstelligen Bereich gesprochen. „Also wir gehen davon aus, dass ein Sachschaden in Höhe von einer halben Million bis zu einer ganzen Million entstanden ist“, sagt er.