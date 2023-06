Magna Tyres will „brandneue M-Truck-Reihe“ auf Steinexpo präsentieren

Auch Magna Tyres möchte die kommende Steinexpo (23. bis 26. August) nutzen, um die Besucher von seinem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot zu überzeugen. Wie es dazu in einer Mitteilung des im niederländischen Waalwijk ansässigen OTR-Reifenspezialisten heißt, will man auf der Messe in Nieder-Ofleiden – ein Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen – gemeinsam mit seinem deutschen Partner Rocworks (Wuppertal) in Summe gleich fünf Produkte aus dem bestehenden Magna-Sortiment zeigen. Das sind die Profile MA01+ in 23,5R25, MA05 in 26,5R25, der MA08 in 29,5R25, M-Terrain in 750/65 R25 und der MA11 in der Größe 405/70 R20. Gleichzeitig will Magna Tyres die Veranstaltung aber auch dazu nutzen, „um seine brandneue M-Truck-Reihe in fünf beeindruckenden Modellen vorzustellen: die Modelle CO10, RG10, RG20, CO30 und RG31.“

