Andia International stellt Stützpunktkonzept auf AutoZum vor

Auch Andia International ist auf der heute in Salzburg beginnenden und bis einschließlich Freitag andauernden AutoZum mit einem eigenen Stand präsent. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle man auf der Fachmesse gemeinsam mit dem Hersteller Prinx dessen Produktpalette präsentieren und außerdem den Startschuss für das Stützpunktpartnerkonzept für die Marke Austone in Österreich geben. „Unser Stützpunktkonzept ist in Deutschland extrem erfolgreich aufgegangen und wir haben tolle Partner für die Marke Austone gefunden. Jetzt greifen wir in Österreich an“, sagt dazu Vertriebsmanager Kai Frantzen, der ergänzt, dass „die Erwartungen und Investitionen seitens Andia International“ entsprechend hoch seien. Ein weiteres Highlight des Messeauftritts seien die Lkw-Reifen der Marken Austone und Fortune. Insgesamt werden sechs verschiedene Modelle in Salzburg vorgestellt, darunter zwei Reifen, die speziell für den Regional- und Fernverkehr entwickelt wurden und über eine Zertifizierung des TÜV Süd verfügen.