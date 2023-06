Prinx feiert AutoZum-Premiere mit neuem Messeauftritt und neuen Produkten

Die Reifenmarke Prinx will kommende Woche auf der AutoZum in Salzburg (20. bis 23. Juni) gleich mehrere Premieren feiern. Der neu entwickelte Messestand ist eine davon. „Sein neues Design präsentiert sich schlicht-modern und kraftvoll“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Prinx Chengshan Tire Europe. Mehr noch: Das börsennotierten Familienunternehmen stellt auf seiner Markenfläche auf der AutoZum außerdem seine aktuellen Pkw-Reifen der Marke Prinx sowie Nutzfahrzeugreifen der Schwestermarken Austone und Fortune vor. Dabei erlaube „das kompakte Design des Messestands (Halle 2, Nr. 202) Besuchern einen schnellen Überblick über die Produktrange“. An digitalen Screens und über das Prinx-Team könnten sich Besucher dann umfassend über die verschiedenen Reifenkonzepte für EVs und herkömmlich angetriebene Fahrzeuge informieren.

