Vertriebsteam von Kraiburg Austria tagt bei Grupo Soledad – Partnerschaft stärken

Erstmals seit 2019 konnte nun wieder ein europäisches Meeting des Vertriebsteams von Kraiburg Austria in Präsenz stattfinden. Gastgeber der Zusammenkunft: die Grupo Soledad im spanischen Elche (Alicante). Dank seines Runderneuerungspartners Insa Turbo, der zur Grupo Soledad gehört, habe Kraiburg Austria „seinen Anteil am spanischen Markt für Runderneuerungsmaterialien in jüngster Zeit deutlich ausbauen“ können, heißt es dazu aus Geretsberg, dem Sitz des österreichischen Materialanbieters. Die Grupo Soledad ist außerdem einer der größten Reifenvermarkter in Spanien. Ihr Vertriebsnetz umfasst mehr als 100 eigene Niederlassungen, ergänzt um ein Franchisenetzwerk aus rund 1.000 Verkaufsstellen in Spanien und Portugal. „Auf der Agenda des Sales Meetings standen neben der Vertiefung der persönlichen Beziehungen zum spanischen Partner vor allem auch strategische Themen, die Weiterentwicklung einer Roadmap sowie die Festlegung von Maßnahmen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit bei der Kalt- und Heißerneuerung weiter zu stärken.“

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN