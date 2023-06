H. Schulte-Kellinghaus: Sind zuallererst Servicedienstleister, dann Reifenhändler

Reifenhändler handeln vornehmlich mit Reifen, so möchte man meinen. Doch das sieht nicht jeder so. Beim Oberhausener Premio-Partner H. Schulte-Kellinghaus etwa rückt man anstelle des Produktes, das natürlich alles andere als unbedeutend ist, etwas anderes in den Fokus. Geschäftsführer Dr. Michael Neidhart betont dazu: „Wir verstehen uns zuallererst als Servicedienstleister für unseren Kunden und als dessen Problemlöser; der Reifen steht bei uns nicht im Vordergrund.“ Diese Ausrichtung gelte bei Pkw-Reifen, aber vor allem auch im Lkw-Reifengeschäft, wo das Unternehmen zu den größten Einzelvermarktern Deutschlands zählt und darüber hinaus auch für den Franchisegeber Goodyear das Lkw-Reifenpannennetzwerk „Goodyear ServiceLine24“ in Deutschland betreibt. Selbstverständlich dabei: Auch Schulte-Kellinghaus betreibt einen umfassenden Lkw-Reifenpannenservice.

