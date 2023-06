Reifenchecktag: Continental ruft zum regelmäßigen Reifenprüfen auf

Continental ruft Autofahrer auf, in der Woche um den Reifenchecktag am Sonnabend, den 1. Juli 2023, bei der Werkstatt ihres Vertrauens ihre Reifen prüfen zu lassen. Zentrales Thema dieses Aktionstags ist der regelmäßige Reifencheck und damit die Sicherheit beim Autofahren. Dazu gehören die Messung der Profiltiefe und des Reifendrucks, die sich maßgeblich auf die Fahrsicherheit im Straßenverkehr auswirken. Aktuell lasse das Prüfverhalten der Autofahrer in Deutschland noch zu wünschen übrig, heißt es dazu allerdings aus Hannover.

