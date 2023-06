Palfinger will mit neuem Headquarter zu Nordamerikas Nummer eins aufsteigen

Palfinger, aus Österreich stammender Weltmarktführer für Kran- und Hebelösungen, feiert die Eröffnung seines neuen Hauptsitzes in Nordamerika mit integriertem Demonstrations- und Schulungszentrum. Die Eröffnung in Schaumburg, Illinois festige das strategische Ziel von Palfinger, „die Nummer eins in Nordamerika zu werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Ein umfassendes Sales-and-Service-Netzwerk, eine mobile Serviceflotte mit mehr als 100 Fahrzeugen und 15 Standorte – das ist Palfinger in Nordamerika heute. Seit 1989 ist das Unternehmen bereits in der Region aktiv, 2022 habe der Wachstumsmarkt USA, Kanada und Mexiko bereits maßgeblich zum Rekordumsatz von 2,23 Milliarden Euro beigetragen. Als Top-Umsatzträger habe sich dabei der Mitnahmestapler von Palfinger erwiesen. Jetzt setzt sich das Technologieunternehmen das Ziel, auch in Nordamerika die Nummer eins zu werden. Mit der Eröffnung des neuen regionalen Headquarters Mitte vergangener Woche setzt der Weltmarktführer dazu „einen essenziellen Schritt“, so Palfinger, dessen CEO Andreas Klauser betont: „Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und zu wachsen.“