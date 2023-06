Küke veranstaltet „unvergessliches“ Austone-Kundenevent im Harz

Die Küke Vertriebsgesellschaft ist in Deutschland exklusiver Vertriebspartner der Lkw-Reifenmarke Austone und hat gemeinsam mit ihrem Hersteller Prinx Chengshan jetzt die Austone-Partnerbetriebe „zu einem unvergesslichen Event im Harz“ eingeladen. Mit dieser Veranstaltung sei nicht nur „die erfolgreiche Einführung der Marke“ gefeiert, sondern auch „ein herzliches Dankeschön an die Partnerbetriebe ausgesprochen“ worden, die Küke zufolge „maßgeblich zum Erfolg von Austone beitragen“. Besondere Anerkennung habe die Veranstaltung durch die Teilnahme des chinesischen General Managers Michael Chu sowie des Direktors Jet Li erhalten, die in Begleitung von Thomas Wohlgemuth, Geschäftsführer von Prinx Chengshan Tire Europe, im Harz erschienen waren.

