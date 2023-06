Hämmerling stellt erstmals auf Panama-Messe aus – Athos im Fokus

Wenn am 14. Juni die Tore zur Latin American & Caribbean Tyre Expo öffnen, dann ist auch Hämmerling – The Tyre Company mit von der Partie. Der Reifengroßhändler aus Paderborn möchte auf der Messe in Panama-Stadt seine Lkw-Reifeneigenmarke Athos präsentieren, heißt es dazu in einer Mitteilung. Hämmerling ist dieses Jahr erstmals auf der Latin American & Caribbean Tyre Expo als Aussteller präsent. Der Großhändler weiter: „Die Einkäufer und Vertriebler von Hämmerling freuen sich auf interessante Kontakte und neue Geschäftsbeziehungen.“