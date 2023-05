21-jähriger stirbt nach Explosion eines Radladerreifens

Wie verschiedene Medien melden, erlag gestern ein 21-jähriger Angestellter eines Lohnunternehmens in Drensteinfurt (NRW) seinen Kopfverletzungen, nachdem in seiner Nähe ein Reifen explodierte. Warum der Pneu des Radladers platzte, sei noch unklar. Der junge Mann soll aber gegen den Radlader geschleudert worden sein und dabei schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Er verstarb noch am Unglücksort.