Pirelli debütiert am Wochenende als DTM-Ausrüster in Oschersleben

Nachdem ADAC Motorsport im vergangenen Dezember die Markenrechte an der DTM erworben hatte, folgte recht bald schon die Bekanntgabe eines neuen exklusiven Reifenausrüsters: Pirelli. An diesem Wochenende nun beginnt die neue Saison mit dem DTM-Auftaktrennen in der Motorsport Arena Oschersleben. Der Reifenhersteller dazu: „Pirelli steht in den Startlöchern für sein Debüt in der DTM, einem der weltweit wichtigsten Motorsportwettbewerbe.“ Am Start der acht Rennveranstaltungen dabei sind immerhin 28 Fahrerinnen und Fahrer, 14 Teams sowie die Fahrzeuge von sechs der renommiertesten deutschen und italienischen Automobilmarken, „die Pirelli nicht nur in anderen Motorsportkategorien ausrüstet, sondern auch mit Reifen für Straßenfahrzeuge beliefert“. Pirelli hatte Michelin nach nur zwei Jahren als DTM-Reifenlieferant abgelöst.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN