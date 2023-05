Wachstumsplan: Hankook forciert HRD-Pkw- und EV-Reifen

Vergangene Woche konnte Hankook Tire & Technology im Rahmen seines Quartalsberichtes von einem deutlichen Umsatz- und Margenplus berichten. Wie der Hersteller in seinem Outlook für das laufende Geschäftsjahr schreibt, wolle man natürlich an der Fortsetzung dieses Momentums arbeiten. Im Mittelpunkt dabei steht einerseits der sogenannten Produktmix, wie Hankook dazu schreibt. Bedeutet: Der Hersteller möchte seine Umsätze insbesondere im margenträchtigen Segment der HRD-Pkw-Reifen ab 18 Zoll weiter deutlich steigern. Während man 2021 einen Umsatzanteil mit solchen Reifen von 38 Prozent hatte, waren dies im vergangenen Jahr bereits 41 Prozent und sollen im laufenden Jahr dann 45 Prozent werden. Außerdem will Hankook auch den OE-Anteil seiner speziell für Elektroautos gebauten EV-Reifen weiter deutlich steigern. Waren dies 2021 noch fünf Prozent, hatte sich diese Zahl ein Jahr später bereits auf elf Prozent mehr als verdoppelt und soll sich – so der Plan von Hankook – auch im laufenden Jahr noch einmal nahezu verdoppeln und am Ende dieses Jahres bei 20 Prozent liegen. Hankook hatte im vergangenen Jahr seine speziell für Elektroautos entwickelten iON-Reifen vorgestellt und ist außerdem Ausrüster der Formel E .