EU-Neuzulassungen bei Pkw liegen erneut deutlich im Plus

Die Pkw-Neuzulassungen stiegen auch im April europaweit erneut deutlich an. Wie der europäische Herstellerverband ACEA mitteilt, lag das Plus innerhalb der EU bei immerhin 17,2 Prozent, woraus sich ein Jahresplus für die ersten vier Monate von immerhin schon 17,8 Prozent ergibt. Auch der deutsche Markt liegt weiterhin deutlich auf Wachstumskurs. Da der Verband für April 202.947 Pkw-Neuzulassungen für Deutschland gezählt hat, was einem Plus von 12,8 Prozent ergibt, liegt der Markt für die ersten vier Monate nun schon mit 7,9 Prozent im Plus. Unter den 869.765 Neuzulassungen für diesen Zeitraum waren immerhin schon 44,5 Prozent Pkw mit alternativen Antrieben, wobei Hybridfahrzeuge mit 43,7 Prozent den größten Anteil ausmachten.