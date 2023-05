Alliance erweitert sein Sortiment an Flotationsreifen um fünf neue Größen

Yokohama Rubber hat in seiner Sparte Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) gleich mehrere neue Größen für sein Sortiment an Flotationsreifen aufgelegt. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei der Alliance 822 nun auch in den Größen 710/35 R22,5, 600/60 R30,5 und 710/50 R30,5 und damit in insgesamt 15 Größen erhältlich. Für den Alliance 885 bedeuten die beiden neuen Größen 850/50 R30,5 und 710/40 R22,5, dass nun insgesamt 17 SKUs verfügbar sind.

