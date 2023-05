Grasdorf schafft Energiekostenzuschlag wieder ab

Ab heute verlange Grasdorf keinen Energiekostenzuschlag mehr. Wie der Großhändler mit Sitz in Holle bei Hildesheim in einem Kundenanschreiben erklärt, könne man auf den Zuschlag „aufgrund der kontinuierlichen Entspannung am Markt hinsichtlich der Treibstoffkosten“ verzichten. Künftig berechne man lediglich wieder nur die bekannten festgelegten Transportkosten. Grasdorf hatte den Zuschlage im April 2022 angesichts hoher Treibstoff- und Energiekosten eingeführt. ab