Yokohamas Premiumstrategie führt zu erfolgreichem Quartalsumsatz

Yokohama Rubber zufolge zeigt die im vergangenen Sommer kommunizierte Premiumstrategie Erfolge. Wie dazu der Hersteller in einer aktuellen Mitteilung schreibt, habe man im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres den höchsten Quartalsumsatz jemals verzeichnen können, was an „der erfolgreichen Vermarktung von hochgradigen Mehrwertprodukten wie den Advan-High-Performance-Reifen und den Geolandar-Reifen für SUVs und Pick-up-Trucks“ sowie allgemeinen Verbesserungen im Produktmix liege; ebenfalls hätten Preissteigerungen und ein schwacher Yen zur Umsatzsteigerung beigetragen. Nur wenige Tage, nachdem Yokohama Rubber formell die Übernahme von Trelleborg Wheel Systems (TWS) vollzogen hat, muss der Hersteller aber deutlich rückläufige Umsätze im Segment der Off-Highway-Reifen melden, während die Margen in den relevanten Bereichen im Berichtsquartal sogar insgesamt zurückgingen, wenn auch nur zwischen ein und zwei Prozentpunkten; bei Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) erzielte man immerhin noch eine Marge von 12,8 Prozent. arno.borchers@reifenpresse.de

