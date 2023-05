Euromaster baut Glasservice im Heavy-Bereich aus

Nachdem Euromaster sich in den vergangenen Jahren als fester Autoglaspartner im Pkw-Bereich etabliert hat, baut die Michelin-Tochter nun auch das entsprechende Angebot für Lkw weiter aus. „Das Team der hochqualifizierten Euromaster-Autoglaser ist bundesweit auch für Glasreparaturen und -montagen bei LLkw, Wohnmobilen, Lkw und Sonderfahrzeugen wie Baustellenfahrzeugen, Kränen oder Traktoren im Einsatz“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Arbeiten erfolgten dabei entweder im mobilen Einsatz bei dem Kunden vor Ort oder in einer der 385 Euromaster-Servicefilialen.

