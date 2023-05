Delticom ist seit 20 Jahren Nankang-Vertriebspartner – Gewinnspiel

Delticom ist seit 20 Jahren Vertriebspartner von Nankang Rubber. Aus Anlass dieses runden Geburtstags in der Zusammenarbeit zwischen Europas führendem Onlinereifenhändler und dem taiwanesischen Reifenhersteller hat Delticom jetzt „als Dankeschön“ ein Gewinnspiel aufgelegt. Kunden von ReifenDirekt.de und Autoreifenonline.de erhalten beim Kauf von Nankang-Reifen die Chance, einen von je 100 Tankgutscheinen im Wert von 20 Euro zu gewinnen; Händlerkunden können ihre Gewinnchance durch mehrere Käufe sogar erhöhen, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Wir freuen uns, dieses besondere Jubiläum mit unseren Kunden und unserem Partner Nankang feiern zu können“, sagt Kai Dopmann, Einkaufsleiter Delticom. „Die letzten 20 Jahre waren geprägt von Vertrauen und einer starken Partnerschaft, die zu einem gesunden Wachstum der Marke führte. Wir möchten uns mit diesem Gewinnspiel bei unseren Kunden bedanken.“ Das Gewinnspiel endet am 19. Mai. ab