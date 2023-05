ML Reifen führt jetzt auch auch Reifen für Kleintraktoren von Ascenso

Kleintraktoren erfreuen sich wachsender Beliebtheit, die Zulassungszahlen steigen stetig. Die Nachfrage im Ersatzgeschäft nach Reifen für Kleintraktoren kann die ML Reifen GmbH nun mit der Marke Ascenso bedienen. Im Profil CDR700 stünden bei dem Wallenhorster Reifengroßhändler ab sofort zehn unterschiedliche Reifendimensionen in den Durchmessern zwölf, 16, 18 und 20 Zoll ab Lager zur Verfügung, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Der CDR700 ist ein klassischer Stollenreifen, der sich durch eine hohe Traktion, gute Selbstreinigung und komfortablen Lauf auszeichnet und damit seinen großen Brüdern in nichts nachsteht.“ Des Weiteren folge im Profil UTR240 ein Sortiment von Landschaftspflegereifen für Kompakttraktoren in den Durchmessern zwölf, 14, 16, 18 und 20 Zoll – insgesamt 14 verschiedene Dimensionen seien hier in Vorbereitung. ab

