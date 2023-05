Alcoa-Wheels-Konzern wächst deutlich zweistellig – 27,3 Prozent Marge

Howmet Aerospace konnte im ersten Quartal des neuen Jahres seinen Umsatz um 21 Prozent auf jetzt 1,6 Milliarden US-Dollar (1,45 Milliarden Euro) steigern. Gleichzeitig legte das Geschäft des US-Konzerns mit Schmiederädern nur um 17 Prozent zu, und zwar auf dann 289 Millionen Dollar (262 Millionen Euro). Das Wachstum des Herstellers von Nutzfahrzeugrädern der Marke Alcoa Wheels geht dabei ausnahmslos auch mit einem Wachstum bei den Stückzahlen einher, heißt dazu in einer aktuellen Mitteilung. Gleichzeitig wuchs auch das EBITDA der Sparte Forged Wheels um 18 Prozent auf jetzt 79 Millionen Dollar, sodass der Hersteller eine entsprechende Marge von überdurchschnittlichen 27,3 Prozent melden kann. Der Gesamtkonzern konnte sein EBITDA ebenfalls um 20 Prozent steigern, verzeichnete am Ende des Quartals aber ‚nur‘ eine EBITDA-Marge von 22,5 Prozent. John Plant, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Howmet Aerospace, sieht in solchen Zahlen „einen soliden Start in das Jahr 2023“. ab