Erholung der Kfz-Neuzulassungen setzt sich fort

Auch im April sind wieder mehr Kraftfahrzeuge neu zugelassen worden als in demselben Monat des Vorjahres. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) beziffert das diesbezügliche Plus mit zwölf Prozent auf fast 257.600 Einheiten, sodass nach nunmehr vier Monaten ein Zuwachs um 8,7 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Kfz ausgewiesen wird. Davon entfällt mit bis dato knapp 869.800 (plus 7,9 Prozent) von ihnen der Löwenanteil auf Pkw, von denen allein im April gut 202.900 Stück (plus 12,6 Prozent) erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen sind. Kumuliert lassen sich für den Zeitraum Januar bis April der KBA-Zwischenbilanz darüber hinaus noch fast 82.500 neue Krafträder (plus 14,4 Prozent), rund 1.700 Busse (plus 22,5 Prozent), über 90.600 Lkw (plus 11,3 Prozent) und annähernd 32.900 Zugmaschinen (plus neun Prozent) entnehmen. Dabei sind unter Letzteren 15.100 Sattelzugmaschinen (plus 29,0 Prozent). Einzig bei den Kfz-Anhängern entwickelten sich die Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf rückläufig: Bis dato 94.900 Einheiten kommen einem 14,3-prozentigen Minus gleich. christian.marx@reifenpresse.de