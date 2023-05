DocStop-Standorte/-Informationen in Michelins „TruckFly“-App integriert

Anfang 2020 hat Michelin eine „TruckFly“ genannte App eingeführt zur Unterstützung von Lkw-Fahrern bei ihrer täglichen Arbeit. Die kostenlose Anwendung bietet ihnen demnach Informationen etwa zu Tank-, Essens-, Park- und Rastplätzen, aber auch Lkw-Wasch- und -Servicemöglichkeiten sowie den Ladebedingungen bei Logistikhubs. Laut Michelin wurde die in 44 europäischen Ländern bzw. in 21 Sprachen verfügbare App seit ihrem Start bereits 700.000-mal heruntergeladen, umfasst derzeit 75.000 von Truckern bewertete Standorte und wird jeden Monat von rund 120.000 Anwendern genutzt. Ihnen bietet „TruckFly“ nun noch ein bisschen mehr an Informationen, zumal in die neuste Version der Software Standorte und Informationen von DocStop integriert wurden. Dieser Verein setzt sich für eine möglichst gezielte und leicht umzusetzende medizinische Versorgung auf den Fahrtwegen von Berufskraftfahrern ein. Insofern kann die App zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktionalität sie nunmehr auch bei einem außerplanmäßigen Arztbesuch unterwegs unterstützten dank der hinterlegten DocStop-Standorte samt Informationen zur Anfahrt, zu den Parkmöglichkeiten und zur Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Arzt. cm