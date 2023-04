Trelleborg startet gut ins neue Geschäftsjahr mit 16,2 Prozent EBIT-Marge

Die Trelleborg-Unternehmensgruppe konnte im ersten Quartal des neuen Jahres ein starkes Wachstum bei Umsätzen und Erträgen erzielen. Da die Umsätze um 22,8 Prozent stiegen, das Betriebsergebnis indes aber ‚nur‘ um 14,7 Prozent, gab die EBIT-Marge leicht nach; sie lag per 31. März bei 16,2 Prozent. „Die Gruppe hatte einen guten Start in das Jahr und legte ihr bisher bestes Betriebsergebnis in einem Quartal vor“, unterstrich demnach auch Peter Nilsson, President und CEO des schwedischen Unternehmens. Im Vergleich dazu steht die Sparte Trelleborg Wheel Systems – die im Quartal für knapp 42 Prozent der gesamten Umsätze des Trelleborg-Konzerns stand – etwas schwächer da: Die Umsätzen legten um 8,1 Prozent zu, das Betriebsergebnis (Konzernanteil: 39 Prozent) um 3,8 Prozent. Die EBIT-Marge der Sparte, die bekanntlich in den kommenden Wochen an Yokohama Rubber verkauft wird, lag demnach bei 15,0 Prozent. ab

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.