Michelin-Hafenreifen X Stacker 3 HD jetzt auch in 33 Zoll erhältlich

Michelin erweitert sein Produktangebot aus dem Beyond-Road-Bereich dieser Tage um mehrere Größen für mehrere Produkte. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, komme beispielsweise der X Stacker 3 HD in einer neuen 33-Zoll-Größe auf den Markt, und zwar in 18,00R33 214 A5. Michelin hatte den Reifen für Greifstapler, schwere Gabelstapler und Vollcontainerstapler, wie sich im Hafeneinsatz üblich sind, im vergangenen Herbst in in einer 25-Zoll-Größe eingeführt. ab