Digitalisierung: Continental weiht in Lousado neues Solution Center ein

Continental hat am vergangenen Donnerstag sein neues Solution Center im portugiesischen Lousado eröffnet. In Anwesenheit der Mitarbeiter weihte Christian Kötz, Leiter des Reifenbereichs und Vorstandsmitglied der Continental AG, das kürzlich fertiggestellte Gebäude feierlich ein. Im neuen Solution Center, das in unmittelbarer Nähe des Reifenwerkes in Lousado liegt, sollen fachbereichsübergreifende Teams gezielt Digitalisierungsthemen vorantreiben, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers. Hierfür seien weitere Spezialisten aus den Bereichen IT, Artificial Intelligence und Applied Analytics, E-Commerce und Industrial Engineering angeworben worden. „Ihre Aufgabe ist es, die Digitalisierung von Reifenlösungen sowie Produktionsprozesse und Geschäftsabläufe des Reifenbereichs von Continental zu unterstützen“, so der Hersteller. Mit den rund 80 Beschäftigen verstärke Continental sein weltweites Team verschiedener IT-Spezialisten sowie angrenzender Funktionen, das bis 2026 verdoppelt werden soll.

