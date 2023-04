Weiterhin Hankook-Sponsoring der Trucker-Festivals in Devon und Cornwall

Wie erstmals 2021 und 2022 dann genauso fungiert Hankook auch dieses Jahr wieder und damit zum nun schon dritten Mal in Folge als offizieller Sponsoringpartner der Devon Truck Show und der Truck Show Cornwall, die am 13./14. Mai respektive 29./30. Juli in Großbritannien stattfinden. Die Events will der Hersteller einmal mehr dazu nutzen, sich und sein Lkw-Reifenportfolio zu präsentieren. Für die beiden Festivals haben sich nach derzeitigem Stand demnach bereits mehr als 1.300 Trucker mit ihren Fahrzeugen angemeldet. cm