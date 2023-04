Motorisierte Zweiräder im ersten Quartal sehr gefragt

Zum Start in die neue Saison meldet der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) mit Blick auf den deutschen Markt ein recht deutliches Neuzulassungsplus in Sachen motorisierter Zweiräder. Zwar präsentieren sich zum Ende des ersten Quartals nicht alle Fahrzeugsegmente im positiven Bereich, doch in Summe steht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von fast 13 Prozent auf bis dato gut 54.600 Maschinen unterm Strich. Dazu haben 36.200 Krafträder beigetragen sowie knapp 4.100 Kraftroller. Beide Fahrzeuggattungen zeichnen sich zwar durch einen Hubraum über 125 Kubikzentimeter aus, doch im ersten Fall entspricht der genannte Wert einem fast 17-prozentigen Plus, im anderen aber einem rund vierprozentigen Minus. Womit klar ist, welches Segment sich bislang entgegen dem allgemeinen Trend entwickelt hat. Zumal der IVM für Leichtkrafträder und -roller, die sich durch Hubräume bis 125 Kubikzentimeter auszeichnen, mit knapp 6.600 respektive gut 7.700 Zuwächse um drei bzw. fast 13 Prozent berichtet. christian.marx@reifenpresse.de