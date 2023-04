Richard Lyons wechselt von Trelleborg zu Kumho

Seit Anfang April ist Richard Lyons Executive Managing Director bei Kumho Tyre UK. Für seine Aufgaben dort bringt er einiges an Branchenerfahrung mit. So hat er zuletzt gut sieben Jahre in Diensten von Trelleborg Wheels Systems gestanden, nachdem er im Frühjahr 2016 von davor fast elf Jahren bei Giti Tire dorthin gewechselt war. Darüber hinaus arbeitete Lyons im Zeitraum 2001 bis 2005 bei Goodyear, während er seine berufliche Karriere bei dem Nutzfahrzeughersteller Iveco gestartet hatte, für den er 15 Jahre tätig gewesen ist. christian.marx@reifenpresse.de