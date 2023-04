Müller-Werkzeug präsentiert neues vierteiliges Radnabenschleifer-Set

Verschmutzte und korrodierte Radnaben erschweren Jahr für Jahr den Radwechsel. Um die optimale Funktion von Reifen und Bremsen zu gewährleisten und eine korrosionsbedingte Verfälschung der Anzugsdrehmomente zu vermeiden, muss die Anlagefläche der Radnaben metallisch blank sein. „Das bedeutet, dass meist viel Zeit in die Reinigung der Radnaben investiert werden muss“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Müller-Werkzeug. „Nur so lassen sich Einbautoleranzen einhalten und ein lästiges Bremsenrubbeln, mit dem Kunden oft wenige Tage nach einem Bremsenwechsel wieder in der Werkstatt stehen, verhindern.“ Der deutsche Spezialwerkzeuganbieter mit Sitz in Lichtenfels (Bayern) bietet dazu jetzt einen „praktischen Radnabenschleifer zur Erleichterung dieser Aufgaben“.

