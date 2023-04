Pirelli startet mit neuem Reifen in die GT World Challenge Europe

Die GT World Challenge Europe startet in diesem Jahr mit neun neuen Fahrzeugen, die ihr Debüt geben. Monza und der Nürburgring kehren in den Kalender zurück, und es gibt ein Rekordteilnehmerfeld. Die Saison 2023 ist das elfte Jahr, in dem Pirelli als exklusiver Reifenlieferant der wichtigsten GT-Meisterschaft der Welt agiert. An diesem Wochenende (20. bis 23. April) beginnt in Monza das erste von zehn Rennen, bei dem die neuen GT2-, GT3- und GT4-Fahrzeuge erstmals auf die Strecke gehen.

