Goodyears Drive Results European Tour startet auf der Transport Logistic in München

Dieser Tage beginnt Goodyears Drive Results European Tour, die in den kommenden acht Monaten in 15 europäischen Ländern Halt machen wird. Der erste Halt des Showtrucks in der DACH-Region wird in Deutschland im Rahmen der Fachmesse Transport Logistic in München sein, wie der Hersteller jetzt ergänzt. Dort wird der Showtruck vom 9. bis 13. Mai 2023 auf dem Außengelände (Stand 706/2) stehen. Unter einer eigens kreierten Landingpage auf https://www.goodyear.eu/de_de/truck/wissensdatenbank/join-us-at-transportlogistic.html können sich Interessierte für einen Besuch im Truck anmelden und gleichzeitig ein gratis Messeticket erhalten. In der Folge wird der Drive Results Truck vom 12. bis 16. Juli 2023 beim Goodyear FIA-ETRC-Truck-Race-Event am Nürburgring Halt machen. Krönender Abschluss für die DACH-Region wird die Schweiz sein, wo Goodyear sein Goodyear-Total-Mobility-Angebot dem Publikum des 12. Schweizer Nutzfahrzeugsalons (8. bis 11. November 2023) präsentieren wird. ab