Yokohama Rubber fährt um den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen mit

Im Rahmen seiner diesjährigen Advan Challenge will Yokohama Rubber zusätzlich zur Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) auch beim 24-Stunden-Rennen starten. Wie der japanische Hersteller dazu mitteilt, wolle man beim Langstreckenklassiker um nichts weniger als den Gesamtsieg mitfahren. Dazu kooperiere Yokohama Rubber mit Walkenhorst Motorsport. Das deutsche Team setzt am Rennwochenende vom 18. bis zum 22. Mai zwei in Advan-Farben gebrandete BMW M4 GT3 in der Klasse SP9 Pro ein, bereift entweder mit Advan A005 (trocken) oder Advan A006 (nass). Walkenhorst Motorsport hatte in der diesjährigen NLS-Saison bereits seine erfolgreiche Premiere mit den Advan-BMWs feiern können; beim zweiten NLS-Rennen holte sich das Team den Gesamtsieg. Der nächste Auftritt in der NLS steht dann an diesem Wochenende auf dem Nürburgring an, danach folgen das Qualirennen zum 24-Stunden-Rennen (22./23. April) sowie das finale Rennen im Mai selbst. Einer der Walkenhorst-Piloten ist Christian Krognes, der in der NLS-Saison 2022 gleich vier Mal aufs Podium fuhr. Eines der Ziele der Advan Challenge sei es, so der Hersteller abschließend, „die Absätze von Advan-Reifen im 45. Jahr der globalen Flaggschiffmarke zu maximieren“. arno.borchers@reifenpresse.de