Gründer von DF Automotive: „Felgenshop.de ist eingeschlagen wie eine Granate“

Als sich der Student Daniel Jonas und der Schüler Felix Lemke kennenlernten, arbeitete der eine an der Kasse bei Burger King, der andere bei Hallo Pizza. Schnell hatten die beiden ein Ziel: Eigenes Auto und eigener Laptop sollten über eine neu gegründete gemeinsame Firma abgesetzt und die Nebenjobs an den Nagel gehängt werden. Auch eine Geschäftsidee war schnell gefunden: sportliches Autozubehör. Jetzt, 17 Jahre später, betreiben sie unter dem Namen DF Automotive verschiedene Onlineplattformen, darunter auch die absatzstärkste Räderplattform felgenshop.de. Gerade haben sie einen B2B-Shop gelauncht, und weitere Projekte stehen in den Startlöchern. Das mit den Autos hat auch geklappt: Zwei Porsche Taycan EV stehen mittlerweile an Elektroladestationen vor dem Firmengebäude auf dem 22.000 Quadratmeter großen Areal in Flensburg.

