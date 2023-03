Andreas Lüllau ist neuer Gebietsleiter bei Apollo Tyres

Apollo Tyres hat einen neuen Gebietsleiter für Deutschland und Österreich. Mit Andreas Lüllau konnte ein Fachmann mit langjähriger Erfahrung im Bereich Vertrieb gewonnen werden. Lüllau startet am 1. April und berichtet in seiner Funktion direkt an André Weber, Vertriebsleiter OHT.

