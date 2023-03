Ehemaliger Dunlop-Geschäftsführer Dr. Manfred Gerresheim gestorben

Dr. Manfred Gerresheim ist tot. An diesem Mittwoch verstarb der langjährige Dunlop-Entwicklungsdirektor und -Geschäftsführer im Alter von 84 Jahren. Manfred Gerresheim hatte in München Maschinenbau studiert und dort auch entsprechend promoviert. 1988 kam er als Technischer Leiter Reifenentwickelung zu Dunlop nach Hanau. Nur gut zwei Jahre später wechselte Dr. Gerresheim als Entwicklungsdirektor in den Dunlop-Vorstand und damit in die Geschäftsführung der GmbH. In seine Zeit an der Spitze von Dunlop fiel etwa auch die Einführung des überaus erfolgreichen UHP-Reifens SP Sport 9000. Die Geschäfte bei Dunlop führte er gut ein Jahrzehnt lang, bis er sich dann 2000 in den Ruhestand verabschiedete. Im Jahr zuvor hatten Goodyear und Sumitomo Rubber Industries aus Japan, wozu Dunlop seit 1983 gehörte, ihre internationalen Joint Ventures gegründet und damit auch ihre organisatorischen Strukturen in Deutschland zusammengefügt. arno.borchers@reifenpresse.de