Continental und BMW beteiligen sich an E-Mobilität-Start-up DeepDrive

Wenn es um E-Autos geht, steht oft die Batterie und ihre Leistungsfähigkeit im Blickpunkt. „Doch gerade beim Motor selbst sind noch große Entwicklungssprünge möglich“, sagt DeepDrive-Gründer Felix Pörnbacher. Das Start-up-Unternehmen hat einen besonders leichten und effizienten Motor entwickelt, der nach Einschätzung des Unternehmens das Potenzial hat, „einmal zum weltweiten Standard zu werden“, heißt es dazu. Nun haben sich die Venture-Capital-Ableger von BMW und Continental an dem in München ansässigen Unternehmen beteiligt. Wie es dazu Medienberichten zufolge heißt, hätten sie sich „im Rahmen der jüngsten 15-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde“ an dem Start-up beteiligt. ab