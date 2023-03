Zweimal 30 Messetickets bei Kurz zu ergattern

Die Kurz Karkassenhandel GmbH wird demnächst bei zwei Messen Flagge zeigen. Wer den Altreifenentsorger aus Wendlingen kennenlernen möchte, dem bietet sich dazu vom 31. März bis zum 2. April bei der „Forst Live“ in Offenburg eine entsprechende Gelegenheit oder bei der „Recycling Aktiv“ vom 27. bis zum 29. April in Karlsruhe. „In beiden Fällen geht es uns um nachhaltige und umweltgerechte Entsorgung und Verwertung von Altreifen“, so das Unternehmen. Für Interessenten an dem Thema hat es pro Messe jeweils 30 Tickets reserviert. Abgerufen werden können sie demzufolge per E-Mail an info@kurz-karkassenhandel.de: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. cm