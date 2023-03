Toyo Tires stellt sich auch 2023 der Herausforderung Nürburgring

Wenn an diesem Wochenende die Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) mit ihrem ersten Rennen in die neue Saison startet, dann ist auch Toyo Tires wieder mit von der Partie. Wie der japanische Hersteller mitteilt, habe man dazu die Partnerschaft mit dem Team Ring Racing erneuert, für das im laufenden Jahr nun auch der frischgebackene Proxes-Markenbotschafter Takayuki Kinoshita starten werde. Dabei habe sich Toyo Tires nicht nur die neun Rennen der neuen NLS-Saison vorgenommen, die bis zu zwölf Stunden dauern, sondern auch den Saisonhöhepunkt auf dem Nürburgring: das 24-Stunden-Rennen (18. bis 21. Mai). Das Ring-Racing-Team bereift seinen Toyota GR Supra GT4 dabei mit speziell entwickelten Proxes-Reifen und rechnet sich den Sieg in der Klasse SP10 für GT4-Fahrzeuge aus, so der Reifenhersteller. Für Toyo Tires geht es dabei aber nicht ausschließlich um den motorsportlichen Erfolg. Wie der Hersteller betont, würden „die durch die Teilnahme an Motorsportaktivitäten gewonnenen Daten und Erfahrungen weiterhin in den Produktentwicklungsprozess einfließen“, um „qualitativ hochwertige Hochleistungsreifen“ auch für den Straßeneinsatz liefern zu können. ab